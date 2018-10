António Costa: "Mais 27 mil famílias isentas de tributação de IRS"

O primeiro-ministro, António Costa, avançou esta terça-feira que "mais 27 mil famílias vão ficar isentas de tributação de IRS" no próximo ano.

A medida está prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2019 e resultado da subida do valor mínimo de sobrevivência, explicou o chefe do Governo, em conferência de imprensa.

“O Orçamento do Estado para o próximo ano vai “continuar a melhorar a vida dos portugueses e a economia, com contas certas”, afirmou António Costa.



O documento "dá a continuidade a boas políticas, com bons resultados, mas também lança as bases para o futuro", sublinha.