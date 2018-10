António Costa: "Mais 27 mil famílias isentas de IRS"

O primeiro-ministro, António Costa, avançou esta terça-feira que "mais 27 mil famílias vão ficar isentas de tributação de IRS" no próximo ano.

A medida está prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2019 e resultado da subida do valor mínimo de sobrevivência, explicou o chefe do Governo, em conferência de imprensa.

O Orçamento do Estado para o próximo ano vai “continuar a melhorar a vida dos portugueses e a economia, com contas certas”, assegurou António Costa.



O documento "dá continuidade a boas políticas, com bons resultados, mas também lança as bases para o futuro", sublinha.

O Orçamento é bom para as famílias e também para as empresas, defendeu, porque têm beneficiado das opiniões positivas das agências de rating e das instituições internacionais e do aumento do consumo interno que ajuda a dinamizar a economia.

António Costa passou em revista as medidas do Orçamento para 2019

O primeiro-ministro salientou o facto de o seu Governo nunca ter tido a necessidade de apresentar orçamentos rectificativos, ao contrário do executivo anterior, liderado por Pedro Passos Coelho.

"Este é o quarto e último Orçamento desta legislatura. Quando iniciámos a legislatura muita gente não acreditava que aqui estaríamos para apresentar este quarto Orçamento”, congratulou-se.