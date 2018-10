Bolsonaro já lidera nas sondagens com 51%

Para muitos era apenas... expectável: afinal, no Brasil, quem melhor colocado ficou na primeira volta eleitoral, acabaria mesmo por vencer à segunda. Para outros, significa um desastre com repercussõesincalculáveis.

Na sondagem ontem divulgada pelo Ibope, Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita às eleições brasileiras do próximo dia 28 de outubro, já lidera em (quase) toda a linha, distanciando-se cada vez mais de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), e ultrapassando pela primeira fez a meta dos 50% nas intenções de voto.

Segundo o estudo de opinião encomendado pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro alcança 52% das intenções voto, surgindo o candidato da esquerda com 37%. E se anteriormente o capitão do Exército na reserva tinha, de ambos, a maior taxa de rejeição, agora surge com somente 35%, sendo ultrapassado por Haddad (47%).

Apesar de ser considerado misógino, Bolsonaro segue igualmente na frente na intenções de voto por sexo: 35% das mulheres consultadas garante que votará no candidato do PSL, ao passo que apenas 29% escolhem Haddad; quanto aos homens, 48% prometem votar em Jair Bolsonaro e só 27% no candidato do PT.

No que diz respeito às faixas etárias, Bolsonaro lidera em todas, restando a Haddad a vantagem (53% contra 38%) que recolhe entre o eleitorado com baixos rendimentos.