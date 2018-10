Brexit. A bem ou a mal? Eis a questão

Em troca, a UE propõe que a Irlanda do Norte - província autónoma do Reino Unido - permaneça no mercado comum e na união aduaneira, evitando-se uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda (Estado membro da UE). Theresa May diz que jamais aceitará tal opção porque, isso colocaria em causa a integridade territorial do Reino Unido.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, quer um mercado comum para bens industriais e agrícolas, como forma de evitar a criação de postos fronteiriços entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, algo que seria contrário ao Acordo de Paz de 1998. No entanto, Bruxelas diz que isso colocaria em causa a integridade da UE e critica Londres por estar a querer a liberdade de circulação de bens, rejeitando a liberdade de circulação de pessoas e serviços.

Ainda nāo se conhecem pormenores, mas as duas partes já terão fechado 80% do acordo. Os 20% que faltarāo definir têm muito a ver com a questão da Irlanda do Norte.

do Reino Unido, marcada para março. No entanto, outras fontes acreditam que o acordo vai mesmo chegar no final desta cimeira do Luxemburgo.

Outubro é, precisamente, a data prevista para que Reino Unido e Uniāo Europeia cheguem a um acordo final. No entanto, as negociações não têm sido fáceis e a agência Bloomberg já chegou a admitir que o entendimento poderá chegar só em janeiro de 2019, a dois meses da saída definitiva

Mas, e se não houver acordo?

O governador do Banco de Inglaterra já terá alertado, segundo várias fontes, que um não acordo “pode ser tão catastrófico como a crise financeira”. Mark Carney admite, acrescentam as fontes, um “crash” no mercado da habitação na ordem dos 25 a 35%, a queda da libra, a subida da inflação ou um regresso do desemprego aos dois dígitos no país.

E um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontava, em julho, que, entre UE e Reino Unido, seria precisamente a economia britânica a sofrer mais se não haver acordo. E dava como exemplo uma eventual contração de 4% no PIB britânico “contra” uma perda de, “apenas”, 1.5% dos restantes países da UE.

A saída do Reino Unido da União Europeia deverá significar um agravamento da instabilidade dos mercados financeiros internacionais, com consequências imediatas para os países mais vulneráveis, como Portugal.

Para a economista Paula Gonçalves Carvalho, do departamento de Estudos Económicos e Financeiros do BPI, numa primeira fase, "certamente a instabilidade nos mercados financeiros internacionais se agravaria." Teria também consequências negativas a nível do crescimento económico, na medida em que é uma situação que suscita maior incerteza, podendo refletir-se negativamente sobre o investimento, consumo privado e redução do comércio internacional", considerou em declarações à agência Lusa.

No que se refere às implicações políticas, é de esperar que o Brexit “influencie as dinâmicas internas a vários países", dando como exemplo "uma possível repetição do referendo escocês e os seus impactos noutras regiões com forte propensão independentista", como a Catalunha, ou "o reforço de movimentos soberanistas em países como França, Dinamarca e Holanda", ou ainda a “reação dos partidos eurocéticos no poder nos países do Leste da Europa.

É elevada a probabilidade de serem introduzidos controlos fronteiriços com o Reino Unido e o estabelecimento de novos regulamentos e novos acordos comerciais internacionais, as empresas poderão ter de reavaliar onde e como fazem negócios no exterior. “As empresas que estejam, atualmente, em processos de fusão ou aquisição no Reino Unido, deverão reconsiderar as implicações económicas deste tipo de investimentos, antes de prosseguir com os mesmos.”

A saída do Reino Unido da União Europeia poderá gerar algumas restrições à nova imigração para o Reino Unido e vice-versa. Os cidadãos da União Europeia poderão vir a necessitar de permissão para trabalhar no Reino Unido, com regras semelhantes às vigentes para os cidadãos não-comunitários.

Certo é que os economistas receiam que o Brexit seja mesmo uma ameaça à (frágil) retoma europeia.

No entanto, como é a primeira vez que a Europa se encontra nesta situação e as negociações sobre qual será o futuro relacionamento económico entre o Reino Unido e a União Europeia ainda decorrem são poucas as certezas sobre o que realmente acontecerá no futuro.