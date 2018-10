OE2019. AEP lamenta que o “alívio orçamental” não seja partilhado com as empresas

A AEP - Associação Empresarial de Portugal, lamenta que "alívio orçamental" da proposta do Orçamento do Estado apresentada esta terça-feira pelo ministro das Finanças não seja extensível às empresas.

Em comunicado a AEP - Associação Empresarial de Portugal saúda o esforço de consolidação das contas públicas - onde se estima o mais baixo défice da democracia portuguesa, e onde se prevê também a manutenção da curva descendente do desemprego, mas lamenta que o "alivio orçamental" não seja partilhado também com as empresas.

Diz a AEP, que pelo contrário, é às empresas que continuam a ser exigidos os esforços na prossecução da trajetória de crescimento económico sustentado, traçado no cenário macroeconómico ao nível das componentes do investimento e das exportações.

A Associação Empresarial de Portugal diz que o Orçamento do Estado é um importante instrumento de política económica, que deve ser usado para potenciar a competitividade das empresas, no quadro da internacionalização crescente dos seus negócios. E que tal exige que outras formas de apoio ao investimento e às exportações sejam concretizadas, designadamente por via da reprogramação do Portugal 2020, apoiando os planos de investimento empresariais e o reforço da atuação das empresas nos mercados externos, com vista a alcançar a meta de 50% para a intensidade exportadora.

Finalmente, no âmbito das medidas de apoio à família, a AEP louva a iniciativa Programa Regressar, tema que a Fundação AEP tem vindo a analisar, a tratar e a apoiar, através do seu projeto “Empreender 2020 - Regresso de uma Geração Preparada”.