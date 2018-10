Presidente do Sertanense insatisfeito por jogar em Coimbra

O presidente do Sertanense revela que não foi por si que a receção ao Benfica passou da Sertã para Coimbra. Em entrevista a Bola Branca, na véspera do jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, Paulo Farinha explica que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) alegou "más condições" do relvado do Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos para "chumbar" a realização do desafio na Sertã.

O dirigente beirão lembra, no entanto, que o recinto sertaginense foi aprovado há três meses visando a disputa de uma prova federativa, o Campeonato de Portugal.

"Fizemos todas as tentativas para que o jogo se realizasse no nosso campo. A partir do momento em que a FPF diz que o relvado não está em condições para a prática do futebo não posso contornar. O nosso campo foi validado há três meses, quando começou o Campeonato de Portugal. O nosso relvado sofreu com o clima, mas já [lá] fizemos seis jogos oficiais esta época"

"Agora, vamos para Coimbra e não jogamos no nosso 'habitat'. E é isso que me custa", declara Paulo Farinha, que espera pela compreensão do Benfica no que à oferta da receita diz respeito. Até pelo facto de a sua equipa ter de sair do "tal habitat", adicionou.



"Conversámos e espero essa decisão do Benfica, porque muito nos vai ajudar. Todos percebem que ir com a casa às costas e com os encargos consequentes não é fácil. O Benfica vai honrar o que se comprometeu e vai oferecer-nos a parte deles da receita", afirma o líder do atual oitavo classificado da Série C do terceiro campeonato nacional.

Presidente otimista

Em relação ao que poderá suceder dentro das quatro linhas do Cidade de Coimbra, Paulo Farinha não muda o discurso otimista. Acredita no grupo às ordens de João Manuel Pinto, com uma certeza: "Vamos dignificar a camisola do Sertanense! Apareceu aos nossos jogadores uma oportunidade, uma porta. Que joguem o que sabem e não se deslumbrem".

Paulo Farinha acredita, ainda, que "alguns jogadores do Sertanense ficarão referenciados, pois têm potencialidade [para isso]".

O dirigente espera, também, que os adeptos correspondam e estejam em força no Cidade de Coimbra. "Aproveitando a situação de o Benfica não ir há quatro anos a Coimbra, seria excelente para o Sertanense ter dez mil pessoas no Cidade de Coimbra. Seria a prova de que um clube pequeno também consegue fazer história", remata.

O Sertanense-Benfica, a contar para a 3ª eliminatória da Taça, realiza-se esta quinta-feira, em Coimbra. O jogo tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.