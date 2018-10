Treinador do Sertanense descontente com a realização do jogo em Coimbra

João Manuel Pinto, treinador do Sertanense, não entende as razões que levaram à transferência da eliminatória da Taça de Portugal, entre Sertanense e Benfica, para Coimbra. As condições do relvado do campo local, na Sertã, contribuiram para a mudança do palco da partida da 3ª eliminatória.

O treinador do emblema da Beira Baixa lamenta e fala de uma desvalorização da chamada "prova raínha", bem como dos próprios clubes ditos mais pequenos:

"Ainda não percebi o que é o impraticável para jogar nesta competição. Quando eu era jogador, jogávamos em qualquer campo. A Taça, assim, perde-se. Agora, quem sou eu? Deveria ter-se mais atenção a esta competição. Não podemos só pensar nas meias-finais e final.

"Isso é que é valorizar a taça. Assim só valorizamos os mais fortes. Depois é também como as coisas foram feitas. Como o sorteio foi adiado, não houve tempo para preparar o nosso campo", adianta o técnico de 45 anos, antigo defesa do clube da Luz.

Confiança na surpresa

Atual oitavo classificado da Série C do Campeonato de Portugal, João Manuel Pinto acredita, todavia, que pode "fazer taça" em Coimbra. Uma crença sustentada no exemplo do selecionador nacional.

"Antes de ir para o Campeonato da Europa chamaram louco a Fernando Santos- Não quer dizer que eu seja louco, mas acredito nos meus jogadores. Acredito, tenho de acreditar!", exclama, ao mesmo tempo que antevê poucas mexidas por parte do seu adversário de banco. Caso contrário, Rui Vitória "pode pôr-se a jeito".

"Quem me dera que jogasse a equipa titular, pois será mais difícil perante uma equipa de ‘menos utilizados’, os quais vão correr mais e querem mostrar-se. O Rui [Vitória] não iá com uma terceira ou quarta linha para jogar connosco, porque, assim, pode pôr-se a jeito, mesmo", termina.

O Sertanense-Benfica, no Estádio Cidade de Coimbra, está agendado para esta quarta-feira, às 20h45. O jogo tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.