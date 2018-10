Marcelo arranca eucaliptos e pede para seguirem o seu exemplo

Durante uma ação de limpeza de infestantes e de plantação de espécies autóctones na Mata da Nossa Senhora do Castelo, em Vouzela, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se preocupado com a quantidade de eucaliptos.

Por isso, disse esperar que haja “uma movimentação das comunidades”, em colaboração com as autarquias, com o Estado e com as várias instituições “para corrigir essa tendência”, até porque, “a partir de certa altura, ela é irreversível”.

Apesar de estarem de fato, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira, calçaram as luvas e começaram a arrancar eucaliptos.

“Ministro, experimente ver se arranca melhor à direita ou à esquerda”, disse Marcelo Rebelo de Sousa a Pedro Marques, tendo obtido a resposta “dá-me sempre mais jeito à esquerda”.

Sempre divertido, o Presidente da República foi subindo o monte e arrancando energicamente os eucaliptos, até que admitiu: “a minha direita está mais forte do que a minha esquerda”.