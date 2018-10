O jogo começa às 19 horas e o Estádio do Marítimo vai registar lotação esgotada para o jogo Portugal - Bósnia e Herzegovina, na categoria sub-21.

A atmosfera será fantástica. O objetivo é ajudar a equipa das quinas a alcançar uma vitória que poderá dar o passaporte para o play-off de apuramento para o Europeu do próximo ano. E mesmo para chegar a essa fase terá de ser um dos quatro melhores segundos classificados.

Rui Marote, presidente da Associação de Futebol da Madeira, disse a Bola Branca que apoio não faltará à equipa treinada por Rui Jorge.

"Vamos ter casa cheia, fizemos tudo para que isso acontecesse. Está um dia de verão na Madeira, o tempo está fantástico e estão reunidas as condições para ser um grande jogo e para que Portugal consiga o seu objetivo que é ganhar. A partida é de extrema dificuldade mas o adversário está ao nosso alcance" considerou, acrescentando que "o Caldeirão vai ferver" para levar a seleção ao play-off.

Marote esteve com a comitiva portuguesa tendo sentido "otimismo mas também responsabilidade. Com a tradição que temos nas seleções jovens, seria muito importante estar no Europeu. E também seria um estímulo para todas as outras equipas nacionais", rematou.

O jogo entre as seleções de Portugal e da Bósnia e Herzegovina começa às 19 horas no Estádio do Marítimo, no Funchal.