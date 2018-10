Qualificação Europeu Sub-21

Em direto. Começam as contas para os sub-21

16 out, 2018 - 15:30

Seleção de Rui Jorge tem apuramento para a fase final em risco. Acompanhe, ao minuto, todos os resultados que podem ser decisivos na luta por um lugar no "play-off". Portugal entra em campo às 19h00, no Estádio do Marítimo, com a benesse de já saber o que precisa para se qualificar.