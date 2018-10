Trânsito no Túnel do Marquês cortado devido a acidente

O trânsito no Túnel do Marquês, em Lisboa, encontra-se cortado no sentido Cascais-Lisboa desde o final da manhã desta terça-feira.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um pesado de mercadorias despistou-se no interior do túnel já depois das 11h00.

Estão nesta altura a decorrer os trabalhos de remoção do pesado e ainda não há previsão para a reabertura da circulação.

O acidente já provocou fila de trânsito no acesso a Lisboa pela autoestrada de Cascais (A5).