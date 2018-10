Pelo menos seis mortos num descarrilamento em Marrocos

Pelo menos seis pessoas morreram e 86 ficaram feridas perto de Rabat, Marrocos, num descarrilamento de um comboio, ocorrido nesta terça-feira. As causas do acidente ainda estão por apurar.

O comboio fazia a ligação entre Rabat, a capital do reino de Marrocos, e Casablanca. Descarrilou perto da aldeia de Sidi Bouknadel, a 20 quilómetros de Rabat. O porta-voz dos serviços de caminhos-de-ferro do reino disse aos jornalistas que "uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente".

As carruagens espalharam-se pela zona. Os media locais avançam que o maquinista está entre os seis mortos.

O rei Mohammed VI de Marrocos já disse que iria pagar as cerimónias fúnebres das vítimas e o tratamento médico àqueles que sobreviveram e estão num hospital militar em Rabat.