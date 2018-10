Federação Inglesa leu os lábios a Mourinho. Treinador acusado de comentários ofensivos

José Mourinho está acusado pela Federação Inglesa (FA) por, alegadamente, ter feito comentários ofensivos, após o jogo com o Newcastle, a 6 de outubro, quando abandonava o relvado do Old Trafford, em Manchester.

O caso ganhou dimensão nas redes sociais e a Federação Inglesa pegou no caso. Recorreu a um especialista em leitura labial para concluir aquilo que Mourinho terá dito. Alegadamente, o treinador do Manchester United terá pronunciado insultos em português.

Uma conduta penalizada em Inglaterra e que motivou a acusação da FA. "Alegadamente, a sua linguagem, no final do jogo com o Newcastle, capturada pelas câmaras da transmissão televisiva, foi abusiva e/ou insultuosa e/ou imprópria. Ele [Mourinho] tem até 18h00 de 19 de outubro de 2018 para responder à acusação", comunicou a FA.

Mourinho diz-se vítima de uma "caça ao homem"

Mourinho tem sido alvo de muitas críticas, na imprensa inglesa, devido ao mau desempenho do Manchester United. No dia do jogo com o Newcastle, o jornal "Mirror" anunciou que independentemente do resultado o treinador português seria despedido.

O Manchester United esteve a perder por 0-2, mas acabou por vencer, por 3-2. No final do encontro, Mourinho disse estar a ser vítima de uma "caça ao homem". Mourinho está em rota de colisão com os proprietários do clube, devido ao reduzido investimento feito no reforço do plantel. O treinador tem, no entanto, o apoio dos adeptos, que se manifestam a favor do "Special One" durante os jogos.

O United é 8º classificado da liga inglesa e está a sete pontos do trio de líderes, formado por Manchester City, Chelsea e Liverpool.