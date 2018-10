Nakajima volta a vencer Coates

Nakajima voltou a pôr os olhos em bico a Seba Coates. Depois de ter vencido o central, no jogo entre Portimonense e Sporting, o japonês levou, de novo, a melhor sobre o uruguaio, no encontro particular entre os dois países.

Nakajima e Coates foram titulares num jogo que o Japão venceu, por 4-3. A partida realizou-se em território nipónico, na cidade de Saitama, e ambos os atletas foram titulares.

Minamino, avançado do Red Bull Salzburgo inaugurou o marcador, logo aos 10 minutos, com assistência do jogador do Portimonense. Gastón Pereiro, do PSV, empatou, antes da meia hora, mas Osako, do Werder Bremen, voltou a adiantar o Japão, ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, Cavani fez o 2-2, mas a resposta japonesa foi forte, com golos de Doan, do Groningen, e Minamino. Cristián Rodríguez, antigo jogador de Benfica e FC Porto, hoje no Peñarol, fez o 4-3 final, à passagem do minuto 75.