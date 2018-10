Ronaldo em risco de não ter adeptos da Juventus no jogo com o Milan

Os adeptos da Juventus ponderam boicotar a deslocação a Milão, a 11 de novembro, em forma de protesto pelo preço dos bilhetes. O AC Milan colocou os ingresso à venda por 75 euros.

De acordo com o jornal "Tuttosport", os "tiffosi" da equipa de Ronaldo, que aguentaram o aumento do preço dos bilhetes dos jogos em casa, não se conformam com aquilo que consideram ser um exagero.

Cristiano Ronaldo corre, assim, o risco de não ter adeptos no San Siro, a 11 de novembro, quando a Juventus ali se deslocar para disputar a jornada 12 da Serie A.