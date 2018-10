Sérgio abriu treino aos jornalistas, em dia de controlo antidoping

Sérgio Conceição permitiu aos jornalistas que se deslocaram ao Olival, esta terça-feira, que assistissem a todo o treino do FC Porto. Uma medida inédita nos últimos anos, em que os treinos são fechados, ou têm 15 de minutos abertos. As exceções acabam por ser os programados para os adeptos de início de festa, o primeiro do ano, e fim de festa, o último do ano.

Esta não foi a única surpresa do dia, no Olival. Antes já os jogadores tinham recebido a visita de elementos da Autoridade Antidopagem de Portugal que recolheram amostras de sangue e urina.

Os jogadores subiram ao relvado para preparar a deslocação a Vila Real, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Sérgio não conta com 12 jogadores, três deles lesionados: Otávio, Hernâni e Aboubakar.

Diogo Leite e Bruno Costa (Portugal Sub-21), Diogo Costa (Portugal Sub-20), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo) estão nas seleções.



O Porto joga no terreno do Vila Real na sexta-feira, às 20h15.