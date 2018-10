Jonas, da TV para o bolso de Tito Júnior

Os jogadores do Sertanense preferiam jogar em casa própria, mas, em face do entendimento para que a partida se dispute em Coimbra, dizem-se mentalizados em fazer, somente, o melhor possível. Beirões e lisboetas disputam esta quinta-feira na cidade dos estudantes a passagem à 4ª eliminatória da Taça de Portugal.

Em entrevista a Bola Branca, Tito Júnior, defesa e capitão do Sertanense, começa por admitir que o ideal seria receber o Benfica no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos.

"Seja com que adversário for, é sempre uma vantagem jogar em casa, perante o nosso público, no nosso relvado. Mas já estamos mentalizados para fazermos um bom trabalho, neste caso em Coimbra", diz Tito, quase no final de uma semana de trabalho em que houve muita alegria no balneário.

"Foi uma semana atípica, porque havia a dúvida se íamos jogar no nosso relvado e, então, poupámos o relvado, mas no balneário houve alegria. Com as piadas do costume, sobre o jogo. Já falámos do Jonas, por exemplo, um jogador que estamos habituados a ver na televisão. E a malta brinca e diz: ‘ah, tens que marcar o Jonas e meter o Jonas no bolso’”, graceja o ex-jogador de U.Leiria ou Naval.

Prontos para "fazer taça"

Brincadeiras à parte, os atletas do atual 8º classificado da Série C do terceiro escalão do futebol português garantem que querem provar em campo que a distância em relação aos encarnados não é assim tão grande. Esperam um onze de Rui Vitória com mexidas, o que ainda lhes alimenta mais a crença de que é possível "fazer taça" no Cidade de Coimbra.

"Deram-nos a oportunidade para jogar contra, possivelmente, os melhores do país e nós queremos mostrar que a diferença não é assim tão grande. Queremos surpreender, sem dúvida! A questão mental [será o nosso principal adversário], pois temos de falhar muito pouco, ou não falhar sequer. O Benfica não irá apresentar o onze habitual, até porque jogam para a Liga dos Campeões no decorrer da próxima semana, mas nós estamos preparados para que eles venham na máxima força", assinala Tito Júnior, não sem antes ir ao encontro dos seus adeptos.

"Estão tristes por o jogo não ser aqui na Sertã, mas quando nos encontram perguntam se há a possibilidade de fazermos uma surpresa. Penso que vão estar lá para nos apoiar", termina.

O Sertanense-Benfica, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para esta quinta-feira, às 20h45.