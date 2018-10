OE 2019. Conheça as reações dos partidos

Depois da entrega do Orçamento do Estado para 2019, esta terça-feira de manhã o ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentou, no Parlamento, as linhas principais do documento. Os partidos políticos já disseram o que pensam sobre a proposta do Governo.

"O senhor ministro disse hoje que este Orçamento é histórico. Infelizmente, histórica é a oportunidade perdida. Em tempos de conjuntura favorável não traz nenhuma, repito, nenhuma consolidação orçamental", Leitão Amaro, PSD.

“Este Orçamento do Estado para 2019 realiza e consolida os sucessos que para a oposição eram impossíveis. São quatro orçamentos que serão aprovados, serão quatro anos de melhorias”, Carlos César, PS.

[em atualização]