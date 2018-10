Dragão e D. Afonso Henriques reservados para a "final four" da Liga das Nações

Porto e Guimarães são as cidades escolhidas pela Federação Portuguesa de Futebol para a realização da "final four" da Liga das Nações, caso a seleção nacional se qualifique. A UEFA determinou que a fase final da competição tem de ser disputada num dos países presentes e que teriam de ser selecionados dois estádios na mesma cidade ou em cidades distintas, desde que não separadas por mais de 150 quilómetros. A distância entre Guimarães e o Porto é de cerca de 60 quilómetros.

O Dragão receberá um das meias-finais e a final, enquanto o D. Afonso Henriques receberá uma meia-final, no caso da organização calhar a Portugal.

As federações de Portugal, Itália e Polónia foram as únicas a apresentar candidatura e, neste momento, só portugueses e italianos têm a possibilidade de receber a "final four" da Liga das Nações, uma vez que a Polónia, integrada no grupo de Portugal e Itália, já está virtualmente eliminada.



Portugal tem dois jogos por realizar e se empatar com a Itália, ou vencer a Polónia, garante o triunfo no grupo.