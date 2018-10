Varandas em Inglaterra com Patrício como justa causa

O jornal "Record" anuncia, na edição desta terça-feira, que "Varandas fecha Patrício". Presidente do Sporting está em Inglaterra para finalizar acordo com o Wolverhampton. O clube britânico contratou o guarda-redes português, depois dele ter rescindido o Sporting, alegando justa causa. Jorge Mendes decisivo na resolução do processo. Gelson é próximo dossiê a ser tratado.

"O Jogo" anuncia que "Bas Dosta está a chegar". O avançado tem luz verde para teinar e será reintegrado até ao fim da semana. Noutro plano, e com destaque na edição Norte, o jornal fala de uma "rampa para craques", numa alusão aos jogadores do FC Porto que foram lançados em jogos da Taça de Portugal e acabaram por se revelar elementos importantes.

O Porto joga com o Vila Real, na sexta-feira. Bazoer, Jorge e Mbemba deverão ser utilizados por Sérgio Conceição.

"A Bola" dedica o dia a Paulo Lopes: "A última subida à barra". É este o título da entrevista ao antigo guarda-redes do Benfica, ques e mantém no clube noutras funções.

Com Brahimi em fim de contrato, "A Bola" diz que o Besiktas "está em cima" do jogador. O "Record" revela que a Lazio quer levar o jogador em janeiro e anota que a saída livre implica pagamento de 6,5 milhões de euros à Doyen.