Centeno apresenta OE. "Temos menos défice, mais poupança e menos dívida"

Com um atraso de cerca de 15 minutos em relação à hora prevista, Mário Centeno começa por apresentar o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) como “um marco histórico para Portugal”. O ministro das Finanças destaca a redução do défice e da dívida, o crescimento da poupança, do emprego e da economia.

“Apresentamos um défice de menos de 0,2% do PIB, o que acontece pela primeira vez em 40 anos. Portugal atinge em 2019 um saldo orçamental muito próximo do equilíbrio entre receitas e despesas”, disse Mário Centeno na conferência de imprensa de apresentação do OE.

Repetindo inúmeras vezes a palavra “crescimento”, o ministro não poupou em adjectivos para o caraterizar: “sustentado”, “equilibrado”, “robusto”, “inclusivo” e em convergência com a Zona Euro”.

Em 2019, o Governo estima que a dívida pública baixe para 118,5% do PIB. Centeno realça a importância de cumprir estas metas para os níveis de confiança do país. “Depois de um período muito longo em que Portugal não cumpria as metas a que se propunha, Portugal tem hoje uma credibilidade completamente distinta”, afirma.



"Boas notícias" para as famílias

Na sua intervenção o ministro das Finanças fala em “boas notícias” para as famílias: um programa de acesso à habitação; programa de regresso a Portugal e um conjunto de medidas de simplificação com a administração tributária.

“Estabilidade fiscal e melhores condições” para as empresas

Em relação às empresas, Mário Centeno diz que as medidas têm por base a estabilidade fiscal: as empresas passam a poder escolher diferentes alternativas para cumprir obrigações fiscais, com a dispensa da obrigatoriedade de entrega do PEC; redução da taxa de IRC, em contrapartida pela promoção do emprego no Interior.

Além disso, o novo Orçamento alarga os incentivos à capitalização e investimento de lucros já iniciados em 2018.

Centeno diz que a melhoria de condições financiamento – a “melhor notícia para as empresas” no ano passado, irá prosseguir em 2019.

Saúde, a "maior das prioridades"

O ministro afirma que o investimento público é “muito seletivo” e que vai tentar colmatar as deficiências de décadas.

Vão ser mais de 1.200 milhões de euros de reforço na Saúde, está previsto o lançamento de cinco novos hospitais e investimentos de requalificação em "muitas dezenas de centros de saúde”.

“A Saúde é a maior das prioridades deste Governo nas políticas sociais”, diz Centeno.

A dotação orçamental do SNS aumentará em 500 milhões de euros em 2019, face a 2018. No total da legislatura, o aumento de dotação orçamental da Saúde ascenderá a 1200 milhões de euros. E hoje o SNS tem mais nove mil funcionários, face a 2015.



O ministro das Finanças garante que o reforço de verbas para a saúde elimina o défice acumulado durante o período de ajustamento.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, às 23h52 desta segunda-feira, quando faltavam apenas oito minutos para o final do prazo.

Na proposta, o Governo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no próximo ano, uma taxa de desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB. O executivo mantém a estimativa de défice orçamental de 0,2% do PIB no próximo ano e de 0,7% do PIB este ano.

A proposta de OE2019 será votada na generalidade, na Assembleia da República, no próximo dia 30, estando a votação final global agendada para 30 de novembro.

[em atualização]