Há mais de quatro mil ofertas na FINDE.U em Matosinhos

A Feira Internacional de Emprego Universitário (FINDE.U) regressa à Exponor, em Matosinhos, com "mais de quatro mil oportunidades de emprego e uma forte presença de 'startups'", revelou o vice-reitor da Universidade do Porto Hélder Vasconcelos.

Em declarações à agência Lusa, o vice-reitor das relações com empresas, inovação e empreendedorismo da Universidade do Porto admitiu que, apesar da FINDE.U ser um "projeto estratégico da universidade e com um caminho de continuidade", esta 4.ª edição "conta com várias novidades".

Para Hélder Vasconcelos, é cada vez mais clara "a adaptação por parte dos empregadores às novas gerações", questão que considera ser "a principal transformação" do evento, que nas últimas edições registou uma média de 14 mil currículos partilhados entre empresas e estudantes.

"É cada vez mais claro que, mais do que a estabilidade financeira e a notoriedade das empresas, estas gerações procuram uma experiência completa em termos de mercado de trabalho, já não procuram um emprego para a vida e isto leva a uma adaptação clara por parte dos empregadores, tendo em conta aquilo que oferecem e captam", salientou.

A 4.ª edição, que decorre até quarta-feira, no Centro de Congressos da Exponor, vai reunir no mesmo espaço cerca de 150 empresas nacionais e internacionais, e mais de quatro mil oportunidades de carreira, desde empregos a tempo inteiro, bolsas de investigação, assim como programas de estágio nacionais e internacionais.

Segundo o vice-reitor da Universidade do Porto, esta edição da FINDE.U conta ainda com "uma forte presença" de 'startups' [empresas de base tecnológica em fase de desenvolvimento], sendo que, das que vão estar presentes na feira, dez nasceram na Universidade e representam "a face visível da excelente qualidade de investigação da instituição".

"As 'startups' são a face do sucesso de muitos projetos que vincaram e ter as pessoas que fundaram essas 'startups' interessadas em procurar, junto da universidade, um complemento em termos de recursos humanos como parte da sua estratégia de crescimento é uma dupla satisfação para nós", acrescentou Hélder Vasconcelos.

Esta feira tem entrada livre e depois de passar pela Exponor, a feira atravessa a fronteira e realiza-se nos dias 23 e 24 em Vigo, Espanha.