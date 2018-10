Tempestade Leslie. Oito escolas reabrem na terça-feira

Oito escolas dos concelhos mais afetados pela tempestade Leslie, na região Centro, vão reabrir na terça-feira, sendo que outros oito estabelecimentos de ensino vão continuar encerrados, informa o Ministério da Educação.



Em Montemor-o-Velho (Coimbra) vão continuar encerradas na terça-feira as escolas básicas de Carapinheira e Arazede e na Figueira da Foz (Coimbra) as escolas secundárias Joaquim de Carvalho e Bernardino Machado e as escolas básicas Infante D. Pedro e de Paião.

Em Soure (Coimbra), a escola secundária da vila e na Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, a Escola Secundária José Loureiro Botas vai continuar de portas fechadas, disse hoje à agência Lusa o Ministério da Educação, num ponto de situação relativo aos concelhos mais afetados nos distritos de Coimbra e Leiria pela tempestade Leslie.

Na terça-feira, reabrem, em Montemor-o-Velho, a escola básica de Pereira do Campo e a escola secundária da sede do município, na Figueira da Foz as escolas básicas João de Barros e Pinto Mário Augusto, em Mirando do Corvo reabre a escola básica Ferrer Correia, em Vila Nova de Poiares a Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos e em Soure a escola básica da vila.

Segundo o Ministério da Educação, nos concelhos da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure, no distrito de Coimbra, "todos os estabelecimentos de ensino estiveram encerrados esta segunda-feira".

"O Ministério da Educação trabalha de forma próxima e permanente com as direções dos agrupamentos e escolas, bem como com as autarquias, no sentido de ultrapassar os efeitos das condições meteorológicas de ontem [domingo] e para que, tão breve quanto possível, as comunidades educativas voltem ao seu regular dia-a-dia", refere a tutela, na nota enviada à Lusa.

Segundo informação da Câmara Municipal de Cantanhede (Coimbra), também naquele concelho os jardins de infância e escolas básicas do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria vão estar fechados na terça-feira.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).