Liga das Nações. Seferovic mantém Suíça na luta

A Suíça venceu a Islândia (1-2), esta segunda-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.

Haris Seferovic, confirmando o salutar momento desportivo que atravessa, adiantou os helvéticos no marcador, em Reiquiavique, à passagem dos 52'.

Michael Lang selou o triunfo, aos 67', ainda que Finnbogason, aos 81', tenha reduzido para os nórdicos.

Os suíços mantêm-se na corrida por um lugar na "final four" da "novel" prova de seleções da UEFA, igualando a Bélgica no topo da classificação, com seis pontos. Todavia, os belgas têm menos um jogo disputado.





Liga das Nações

Liga A - Grupo 2

1 Bélgica 2 jogos/6 pontos

2 Suíça 3 jogos/6 pontos

3 Islândia 3 jogos/0 pontos