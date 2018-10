Bombas inglesas na Andaluzia. Espanha adia apuramento para a "final four"

A Inglaterra venceu a Espanha (2-3), esta segunda-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, baralhando as contas do apuramento para a "final four" da "novel" prova de seleções sob a égide da UEFA.

Em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín, os britânicos vingaram a derrota averbada diante da "roja" em Wembley, na primeira volta deste grupo (1-2), chegando mesmo ao intervalo com a propriedade de deixar o "credo" na boca dos adeptos espanhóis.

Numa primeira metade dominada pela formação de Luis Enrique no capítulo da posse, foi em três contra-ataques letais que a equipa de Gareth Southgate abateu o adversário.

Sterling colocou a Inglaterra no alto do marcador aos 16', com Rashford a ampliar aos 30'. Sterling "bisaria" oito minutos volvidos, conferindo contornos de escândalo ao "score".

Na segunda metade, Luis Enrique sacou o "joker" Paco Alcácer do banco e foi o avançado do Borussia Dortmund, com veia goleadora recente, a reduzir para a "roja", à passagem dos 59'.

Espanha carregou os canhões e investiu sobre a área inglesa até ao final do desafio mas a resiliência defensiva da seleção dos três leões acabaria por se superiorizar. Mesmo com Sergio Ramos a reduzir para a diferença mínima no último lance do desafio, aos 90'+7.

Os espanhóis, que caso pontuassem se apurariam já hoje, continuam a depender apenas de si próprios para chegar à "final four" mas a Inglaterra candidata-se igualmente à qualificação.





Liga das Nações

Liga A - Grupo 4

1 Espanha 3 jogos/6 pontos

2 Inglaterra 3 jogos/4 pontos

3 Croácia 2 jogos/1 ponto