Naufrágio em Espinho. Tripulantes não tinham colete salva-vidas vestido

O barco de pesca que naufragou esta segunda-feira, ao largo de Espinho, foi atingido por uma onda e, ao que tudo indica, pelo menos dois pescadores não traziam colete salva-vidas no momento em que foram retirados do mar.

A indicação foi avançada à Renascença pelo comandante Rodrigues Campos, da capitania do Porto do Douro e Leixões.

“A informação que foi possível recolher até através do próprio sobrevivente é que terá havido uma onda que atingiu a embarcação de lado e a terá virado. O que sabemos é que os dois tripulantes resgatados não tinham colete salva-vidas vestido”, explica o comandante Rodrigues Campos.

O presidente da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar reconhece que é necessário alargar a fiscalização junto dos pescadores. José Festas esclarece que, no caso desta embarcação, o uso do colete não era obrigatório.

O naufrágio ocorreu ao largo de Espinho. O alerta foi dado por volta das 9h00. Na embarcação “Mestre Silva” seguiam cinco tripulantes.

Há um morto, um sobrevivente, que é o mestre desta embarcação de pesca registada na Póvoa de Varzim, e três desaparecidos.

As buscas no mar foram suspensas ao final da tarde e vão ser retomadas na terça-feira de manhã.