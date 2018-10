Danilo e Sérgio Oliveira de volta ao Olival

O plantel do FC Porto prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vila Real.

No Olival, Sérgio Conceição já contou com as presenças dos regressados Danilo Pereira e Sérgio Oliveira, que estiveram ao serviço da Seleção Nacional, na última semana.

Ainda entregues às respetivas seleções, continuam ausentes Diogo Leite e Bruno Costa (Portugal Sub-21), Diogo Costa (Portugal Sub-20), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo).

Os nomes de Otávio (treino condicionado e trabalho de ginásio), Hernâni (tratamento e trabalho de ginásio) e Aboubakar (tratamento) continuam a figurar no boletim clínico dos azuis e brancos.

Os dragões voltam ao trabalho amanhã de manhã, pelas 11h00, de novo no Olival. A sessão terá os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

O Vila Real-FC Porto arranca às 19h45 de sexta-feira, no Complexo Desportivo Monte da Forca. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.