ERSE propõe subida de 0,1% na luz das famílias

As tarifas de eletricidade no mercado regulado devem subir 0,1% para os consumidores domésticos a partir de 1 de janeiro, segundo a proposta do regulador do setor energético divulgada esta segunda-feira.



"A expressão nos orçamentos familiares do aumento subjacente à proposta de tarifas transitórias de venda a clientes finais para 2019 é de 5 cêntimos, numa fatura média mensal de 45,1 euros", segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

No ano passado, o preço da eletricidade tinha recuado 0,2%, face ao ano anterior, naquela que foi a primeira descida desde 2000.

Segundo a ERSE, os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais, de acordo com o estabelecido por despacho do membro do Governo responsável pela área da energia.

Esta proposta da ERSE ainda não inclui as medidas acordados na proposta de Orçamento do Estado para 2019, que terão um impacto estimado de 5% no preço da eletricididade.