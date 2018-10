Sporting. Bruno Fernandes de regresso, Salin recuperado

O plantel do Sporting prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Loures.

Na Academia de Alcochete, José Peseiro registou duas novidades no boletim de treino.

A primeira das quais diz respeito ao regresso de Bruno Fernandes, depois de ter representado a Seleção Nacional. O médio criativo dos leões foi titular ontem na vitória sobre a Escócia (3-1), em Glasgow.

O técnico dos leões já contou com o guarda-redes Romain Salin, depois da aparatosa lesão que obrigou à sua substituição no final da primeira parte da goleada sofrida diante do Portimonense (4-2).

Outro guarda-redes, Luís Maximiano, corre para a recuperação total de uma lesão nos dedos, tendo já efetuado treino com bola.

Ainda entregues ao departamento clínico continuam Bas Dost, Mathieu e Raphinha.

Ausente do apronto de hoje, esteve também Wendell. O médio brasileiro teve problemas no voo de regresso do Brasil, para onde viajou devido ao falecimento de um familiar.

Peseiro orienta nova sessão de trabalho a partir das 10h00 de amanhã, de novo em Alcochete.

O Loures-Sporting arranca às 20h45 de sábado, no Complexo Desportivo do FC Alverca, casa emprestada do conjunto do terceiro escalão do futebol português. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.