Detido motorista que espalhou o caos na 2ª Circular. PSP afasta hipótese de terrorismo

Foi detido o condutor do camião que esta segunda-feira entrou em contramão na Segunda Circular, em Lisboa, causando vários acidentes e dois feridos graves.

O homem, de 42 anos, foi detido pela PSP e será presente na terça-feira ao Ministério Público, que o deverá levar a um juiz.

Fonte policial assegurou que o homem não acusou álcool nem drogas nos testes a que foi submetido.

A Direção Nacional da PSP desconhece as "motivações" que levaram o condutor de um camião a circular em contramão, disse o intendente Alexandre Coimbra, durante uma conferência de imprensa no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide, Loures.

"Desta ocorrência há a lamentar a existência de dois feridos graves e, ainda, danos em oito viaturas ligeiras, resultantes dos sucessivos embates que a viatura pesada provocou ao longo dos cerca de três quilómetros que percorreu em sentido contrário", explicou o porta-voz da DN da PSP.

Até ao momento não foi possível à polícia apurar as razões que levaram este condutor, detido pelas 7h20, a entrar em contramão na via mais movimentada de Lisboa.

"Desconhecem-se as motivações e causas concretas do arguido para a prática dos referidos factos, tendo a sua detenção sido comunicada à autoridade judiciária competente. Da análise preliminar aos indícios recolhidos, não se conclui, até ao momento, que o detido tenha praticado estes atos com intenções de natureza extremista ou terrorista", frisou o intendente Alexandre Coimbra.

O suspeito, de nacionalidade portuguesa, foi detido por um polícia à civil que, naquele momento, conduzia na Segunda Circular.

"Quando a PSP chegou ao local já estava o condutor imobilizado e detido, por intervenção de um polícia da Divisão de Trânsito que, àquela hora se deslocava para o seu local de trabalho", contou o intendente Coimbra.

O homem vai continuar detido à guarda da PSP para ser presente na terça-feira ao Ministério Público que, se entender, o levará a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.

O detido foi sujeito aos "necessários testes de despistagem de álcool e droga, tendo ambos sido negativos", referiu ainda o porta-voz da DN da PSP.

O intendente Alexandre Coimbra afirmou que "a notícia dos factos chegou ao conhecimento da PSP via 112" e que os primeiros meios policiais chegaram ao local "cerca de cinco minutos depois" de receberem o alerta da ocorrência, a qual foi igualmente reportada por vários populares.

"Sublinha-se que, via número nacional de emergência, e relativos a estes factos, as autoridades receberam várias chamadas a alertar esta situação, o que nos leva a enaltecer o sentido cívico dos diversos cidadãos que o fizeram", relevou o porta-voz.

A PSP prossegue a investigação no sentido de aferir a existência da prática de outros crimes cometidos pelo arguido, nomeadamente de ofensas contra a integridade física e crimes contra o património (dano).

Para já, nesta fase, o homem, de 42 anos, está apenas indiciado pelo crime de condução perigosa.

O suspeito era funcionário da empresa proprietária do camião, que ficou apreendida e encontra-se à guarda da PSP.

Às 7h22, um camião entrou em contramão Segunda Circular, na zona da Alta de Lisboa, no sentido Norte-Sul (Aeroporto-Benfica), provocando vários acidentes.

O trânsito na Segunda Circular esteve cortado durante várias horas nesse sentido, sendo reaberto pelas 11h00.