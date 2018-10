Rui Jorge. "Importante marcar primeiro" para manter sonho Europeu vivo

Rui Jorge assegurou, esta segunda-feira, que a Seleção Nacional de Sub-21 está preparada, com "espírito e vontade", para o jogo decisivo frente à Bósnia-Herzegovina, a contar para a última jornada do Grupo 8 da qualificação para o Europeu da categoria.

A equipa das quinas precisa da vitória para tentar o apuramento para os "playoff" de apuramento, na qualidade de um dos quatro melhores segundos classificados dos grupos de qualificação. O primeiro lugar, que dá apuramento direto, deverá ser carimbado pela Roménia, que recebe o frágil Liechenstein.



"Infelizmente, depois da derrota contra a Roménia, em casa, passou a ser fundamental [vencer]. Esta equipa entra em todos os jogos com o intuito de vencer. Este não foge à regra, sabendo que é decisivo", projetou o selecionador nacional de Sub-21, esta segunda-feira, em conferência de imprensa no Funchal, no palco do desafio, o Estádio dos Barreiros.



Admitindo que "é sempre importante marcar primeiro" e sem esconder o caráter "dececionante" que o eventual falhanço da passagem à fase final do Europeu poderá motivar, Rui Jorge projeta as dificuldades que os bósnios podem colocar em campo.

"É uma equipa agressiva no capítulo defensivo, a sofrer poucos golos na qualificação, à partida num 4-4-2 clássico, com dois bons jogadores na frente e uma equipa perigosa no jogo aéreo, nas bolas paradas. Sofremos assim o primeiro golo lá mas acredito que, tecnicamente, somos uma equipa de muito valor. Se estivermos com os níveis de agressividade em que temos de estar, temos boas hipóteses de vencer", analisou.

O Portugal-Bósnia arranca às 19h00 de terça-feira.