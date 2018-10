Varandas pisca o olho a Daniel Carriço

O Sporting estará a equacionar fazer regressar Daniel Carriço a Alvalade, de acordo com ecos provenientes da imprensa espanhola.

Esta segunda-feira, o portal espanhol Estadio Deportivo dá conta do interesse dos leões no defesa-central de 30 anos do Sevilha, que foi formado precisamente nas escolas verde e brancas e que pode ainda atuar como médio-defensivo.

A notícia é contextualizada, do ponto de vista desportivo, com a necessidade que a estrutura de futebol do Sporting sente no ataque ao mercado de janeiro por um central, em virtude dos problemas físicos já prolongados que o francês Jerémy Mathieu tem vindo a evidenciar.

A juntar a esta evidência, a boa relação entre Carriço e Frederico Varandas, recentemente eleito presidente do Sporting, estará a tentar o atleta, de acordo com a referida fonte.

Carriço representa os andaluzes desde 2013/14, marcando presença nas três Liga Europa que o clube conquistou nos últimos anos. Abandonou Alvalade em 2012, para representar os ingleses do Reading.