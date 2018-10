Montemor-o-Novo. Mau tempo fez ruir telhado no Convento da Saudação, coreógrafo Rui Horta fala em "vergonha nacional"

Também em Montemor-o-Novo o mau tempo deste fim-de-semana causou estragos. O Convento da Saudação, espaço do século XVII no interior do Castelo de Montemor-o-Novo que há quase duas décadas acolhe o centro de residência artística Espaço do Tempo, viu parte do telhado (na ala nascente do Convento) ruir.

Há muito que são pedidas intervenções urgentes naquele local, mas o projeto de recuperação continua à espera de financiamento, tendo o Convento da Saudação, classificado como Monumento Nacional, vindo a ser alvo de obras pontuais, como a recuperação das coberturas na segunda metade da década 1990, ou o restauro das carpintarias no final da mesma década.

Em comunicado, a autarquia explica que os estragos aconteceram na madrugada de domingo e que está já a ser feita uma "intervenção de emergência" para contenção da estrutura, numa articulação entre a autarquia, a Direcção Regional de Cultura do Alentejo e o Espaço do Tempo. ´

No entanto, no mesmo comunicado, reitera a urgência de ser garantido financiamento público para a recuperação do Convento da Saudação, que é usado como espaço de atividades e eventos culturais.

O espaço foi cedido em setembro pelo Estado à autarquia, que, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, já aprovou o projeto de recuperação, num investimento total a rondar os 4,5 milhões de euros.