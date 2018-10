Confira o programa da terceira eliminatória da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, o calendário para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Os jogos serão disputados entre o dia 18, quinta-feira, e 21 de setembro, domingo. Apenas os jogos do Benfica, FC Porto, Sporting e Braga terão transmissão televisiva.

O Sertanense-Benfica decorre na quinta-feira, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, enquanto que o Vila Real-FC Porto será na sexta-feira, às 20h15, no Complexo Desportivo do Monte da Forca, o que confirma a notícia avançada esta segunda-feira pela Renascença em relação ao recinto da partida.

Já o Sporting alinha apenas no sábado, frente ao Loures, às 20h45, no Complexo Desportivo de Alverca. O Braga entra em campo no domingo, no terreno do Felgueiras, às 20h00, no Estádio Municipal Dr. Machado Matos.

Confira o programa de jogos:

Quinta-feira dia 18 de outubro:

Sertanense FC - SL Benfica (20h45, RTP, Estádio Cidade de Coimbra)

Sexta-feira, dia 19 de outubro:

SC Vila Real – FC Porto (20h15, Sport TV, Complexo Desportivo do Monte Forca, Vila Real)

Sábado, dia 20 de outubro

SC Valenciano - Vitória SC (15h00, Estádio Dr. Lourenço Raymundo, Valença)

CD Cova da Piedade - Portimonense (15h00, Estádio Municipal José Martins Vieira, Cova Piedade)

Amora FC - Belenenses SAD (15h00, Campo Medideira, Amora)

SC Espinho - Académico de Viseu FC (16h00, Estádio Bolhão, Fiães, Feira)

Grupo Sportivo Loures - Sporting CP (20h45, RTP, Complexo Desportivo Alverca)

Domingo, dia 21 de outubro:

FC Vale Formoso - SC Coimbrões (13h00, Campo do Complexo Desportivo de Furnas)

Moura Atlético Clube - Marítimo Madeira (15h00, Estádio Moura Atlético Clube, Moura)

CD Fátima - Boavista FC (15h00, Estádio Papa Francisco, Fátima)

CF Os Armacenenses - Vitória FC (15h00, Estádio Municipal Armação de Pêra)

Torreense - Rio Ave FC (15h00, Campo Manuel Marques, Torres Vedras)

AR São Martinho - Moreirense FC (15h00, Campo Comendador Abílio Ferreira Oliveira)

Lusitano FC Vildemoinhos - CD Nacional (15h00, Campo dos Trambelos, Viseu)

SC Mirandela - CD Feirense (15h00, Estádio S. Sebastião, Mirandela)

SC Maria da Fonte - Santa Clara Açores (15h00, Campo Moinhos Novos, Póvoa Lanhoso)

Estoril Praia - CD Tondela (15h00, Estádio António Coimbra da Mota)

ADCR Juventude Pedras Salgadas - GD Chaves - Futebol SAD (15h00, Estádio Portelinha, Pedras Salgadas)

Casa Pia AC - Sport Clube Angrense (15h00, Estádio Pina Manique, Lisboa)

Silves FC - GD Chaves [Clube Satélite] (15h00, Estádio Dr. Francisco Vieira, Silves)

AD ‘Os Limianos’ - SC Covilhã (15h00, Campo Cruzeiro, Ponte de Lima)

SC Farense - FC Arouca (15h00, Estádio S. Luís, Faro)

CDC Montalegre - Clube Oriental de Lisboa (15h00, Campo Dr. Diogo Alves Vaz Pereira)

AD Fafe - FC Penafiel (15h00, Estádio Municipal Fafe)

FC Paços Ferreira - GD Gafanha (15h00, Estádio Capital do Móvel)

CF União da Madeira - União Sport Clube (15h00, Campo Centro Desportivo Madeira, Ribeira Brava)

CF Santa Iria - SC Praiense (15h00, Campo Conde Mendia, Zambujal)

Recreio Desportivo Águeda - Louletano DC (15h00, Estádio Municipal Águeda)

UD Vilafranquense - Anadia FC (15h00, Campo do Cevadeiro, Vila Franca de Xira)

Leixões SC - Amarante FC (15h00, Estádio do Mar, Matosinhos)

SG Sacavenense - CD Aves (16h00, Campo Sacavenense)

FC Felgueiras 1932 - SC Braga (20h00, Sport TV, Estádio Municipal Dr. Machado Matos)