Orçamento evita escalada de preço dos carros novos

O preço dos carros novos não deverá disparar no próximo ano. O Orçamento do Estado para 2019, segundo a versão aprovada em Conselho de Ministros, inclui um desconto transitório com vista a evitar a escalada dos preços.

Em causa está a taxa sobre a emissão de CO2. Depois de contabilizadas as emissões, é aplicada uma redução percentual.

Quanto mais poluente for o veículo, menor a taxa – que pode ir de 24% a 5%, para os mais poluentes.

Só depois é apurado o valor do Imposto Sobre Veículos a pagar.