João Galamba vai ser secretário de Estado da energia

O deputado João Galamba, que já chegou a ser porta voz do PS, vai ser secretário de Estado da Energia.

O lugar era até agora ocupado por Jorge seguro Sanches e estava inserido no ministério da Economia.

Com a remodelação anunciada no fim-de-semana, a Energia passa para o ministério do Ambiente que passa a chamar-se do Ambiente e da Transição Energética.

Os novos ministros tomaram posse esta segunda-feira, estando ainda por marcar a posse dos novos secretários de Estado, cujos nomes que começam agora a conhecer.

No ministério da Saúde há um regresso nos lugares de secretário de estado: Francisco Ramos, que já ocupou a cadeira por várias vezes, volta ao governo. Atualmente é director do IPO de Lisboa