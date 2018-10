Falta de condições na Sertã e entraves do Benfica levam Taça para Coimbra

Feito e não se fala mais nisso. Sertanense e Benfica vão jogar a terceira eliminatória da Taça de Portugal em Coimbra.

A confirmação de viva voz é dada em Bola Branca por Horácio Antunes, em nome da Associação de Futebol de Coimbra.

"Como o relvado e o campo [do Sertanense] não ofereciam as melhores condições, e sendo que o Benfica também colocou alguns entraves, o Sertanense contactou a Académica e a Académica aceitou que o jogo se disputasse em Coimbra. Também se pode perspetivar, pelo facto de o jogo ser com o Benfica, que haja uma grande assistência", começa por referir o atual presidente da Assembleia Geral da associação, igualmente histórico líder do mesmo organismo.

No passado fim de semana, ao "passar" pela zona centro do país, o furação "Leslie" fez estragos também no Estádio Cidade de Coimbra. De qualquer modo, Horácio Antunes assegura que a casa da Briosa estará apta para receber águias e a equipa da Beira Baixa.

"O Estádio Cidade de Coimbra foi afetado, nos últimos dias, por alguns problemas relacionados com o vento. Mas tem todas as condições para o desafio. Só esperamos e fazemos votos para que da Sertã e dos concelhos vizinhos possa vir muita gente. O estádio está preparadíssimo para todos os jogos", garante o dirigente, em vésperas de um embate que reeditará os grandes encontros na cidade. Isto depois da queda da Académica na Segunda Liga.

"É esse sentimento que às vezes no magoa um pouco: a Académica não estar no escalão maior do futebol português", conclui Horácio Antunes.

Deste modo, Sertanense e Benfica discutirão, quinta-feira, em Coimbra o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O embate está marcado para as 20h45. Terá relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.