“Caminhada pela Vida” em cinco cidades portuguesas

A “Caminhada pela Vida” recebeu, mais uma vez, o apoio expresso do Cardeal Patriarca de Lisboa. Numa mensagem vídeo posta a circular esta segunda-feira, D. Manuel Clemente saúda a iniciativa “em boa hora levada por diante pela Federação Portuguesa pela Vida” e sublinha que este “é um organismo da sociedade civil, mas que a todos se destina, crentes e não crentes”.

O Cardeal espera, por isso, que este ano a iniciativa mobilize todos os que acreditam “nesta realidade essencial que é a vida humana e a sua dignidade”, porque se trata de, “em cada dia e em cada circunstância, pessoalmente, familiarmente, na nossa sociedade, estarmos do lado da vida”.

“Em cada fase da vida humana, esse é o nosso lugar ativo, protetor e promotor, para que ninguém desista da vida, nem própria nem alheia, mas pelo contrário, que todos estejamos onde devemos estar, uns com os outros”, afirma ainda o Patriarca nesta mensagem, lembrando que a defesa da vida se deve fazer “em todo o seu arco existencial, da conceção à morte natural, como até o Papa Francisco não deixa de lembrar, ainda muito recentemente, e com palavras fortes de advertência, para o cuidado da vida na sua fase ainda embrionária, no ventre materno”.

“Vem caminhar connosco, sempre pela vida” é um dos lemas desta “Caminhada pela Vida”, marcada para o dia 27 de outubro, sábado, às 15 horas.

E são cinco as cidades portuguesas que vão receber a iniciativa: Lisboa (largo Camões), Porto (Jardim de São Lázaro), Viseu (Campo do Viriato), Aveiro (Cais da Fonte Nova) e Braga (Avenida Central).

Na página oficial da iniciativa no Facebook, a Federação Portuguesa pela Vida apela à criatividade dos participantes para fazerem cartazes, enviando as propostas até dia 24.

“O melhor cartaz recebe como prémio uma t-shirt da ‘Caminhada Pela Vida’ para cada membro da equipa”, informa a FPV.