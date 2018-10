FPF apresenta lucro histórico e investe na Cidade do Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol apresentou lucros históricos relativos à temporada 2017/18, com um resultado líquido de sete milhões de euros.

Segundo os dados apresentados, a Federação apresentou custos no valor de 68,951 milhões de euros, mas receitas avaliadas em 76,007 milhões de euros.

Nas receitas, destaque para o prémio de presença no Mundial 2018 na Rússia e também a qualificação para os oitavos de final da prova, que corresponde a 12,6 milhões de euros. Os direitos de transmissão, publicidade e patrocínios valeram 25,6 milhões de euros à FPF.

Os Jogos Sociais valeram à federação uma receita de 16,7 milhões de euros, os subsídios de entidades desportivas correspondem a 5,4 milhões de lucros e destaque ainda para a venda da antiga sede na Rua Alexandre Herculano, que rendeu um total de 3,9 milhões.

No capítulo dos custos, as seleções nacionais custaram um total de 20,2 milhões de euros investidos, 12,4 milhões de euros investidos nas atividades desportivas nacionais, 6,7 milhões nos custos com pessoal, 5,5 milhões em prestações de serviços e ainda 4,6 milhões em provisões. A Taça de Portugal correspondeu a uma despesa de 3,5 milhões de euros.

No total, a Federação apresentou um lucro de 7,056 milhões de euros, que já têm destino. A FPF anunciou que vai investir na segunda fase de construção da Cidade do Futebol, que corresponde à edificação de alojamento, com 46 quartos, suficiente para receber o estágio de duas seleções de formação ao mesmo tempo, para além da seleção A.

A terceira fase de construção da Cidade do Futebol será a construção de um pavilhão para futsal e um museu.

Fernando Gomes, presidente da organismo que tutela o futebol nacional, elogiou a vitalidade das finanças da federação: "A análise deste documento revela, por um lado, os nossos sólidos alicerces financeiros, com contas equilibradas, receitas solidificadas e custos controlados e, por outro, uma instituição com cada vez maior vitalidade e que assume o seu papel dinamizador no desporto e na sociedade".