Gémeos Oliveira juntam-se a Rui Costa

A UAE Team Emirates anunciou, esta segunda-feira, a contratação dos gémeos Oliveira para os próximos dois anos.

Rui e Ivo abandonam a Hagens Berman Axeon - uma equipa de Sub-23 - e juntam-se, desta forma, ao chefe de fila da formação de ciclismo dos Emirados Árabes Unidos, o também português Rui Costa.

"No mercado de talentos, a UAE Emirates fechou um duplo acordo: os irmãos gémeos portugueses Ivo e Rui Oliveira, dois dos mais promissores atletas do ciclismo internacional, assinaram um contrato de dois anos", pode ler-se no comunicado divulgado pela UAE Emirates, no qual se elogia a força, consistência, velocidade e técnica no capítulo do ciclismo de pista.



Os gaienses, de 22 anos, sagraram-se vice-campeões europeus de pista em agosto deste ano.