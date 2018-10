Loures acredita que pode ser "tomba-gigantes"

Em Loures, o sentimento e a ambição são de Taça. E há crença de que o Grupo Sportivo local, atual 13º na Série C do Campeonato de Portugal, possa ser "tomba-gigantes" diante do favorito Sporting.

O guarda-redes do Loures, Filipe Leão, jogador formado no Benfica e no Estrela da Amadora, diz em entrevista a Bola Branca que é possível acreditar numa supresa.

"Ficámos satisfeitos por apanhar um grande na Taça. Sonhamos em ultrapassar o Sporting, queremos ser tomba-gigantes. Vamos preparar-nos bem durante a semana para proporcionarmos um bom espetáculo", refere.

O Sporting vem de uma derrota com o Portimonense para o campeonato e esse jogo vai ser analisado à lupa pelos jogadores do Loures. Filipe Leão reconhece que o Sporting não esteve bem mas essa evidência não belisca a qualidade do plantel leonino.



"Não estiveram bem com o Portimonense mas são o Sporting, são muito fortes. Para nós será muito difícil e temos de estar ao melhor nível. Motivados já estamos", assegura.

Filipe Leão, de 34 anos, esteve quatro épocas na formação do Benfica e não esconde que tombar o Sporting da Taça seria "especial" e "um gosto enorme".



O Loures-Sporting arranca às 20h45 de sábado, no Complexo Desportivo do FC Alverca, casa emprestada do conjunto do terceiro escalão do futebol português. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.