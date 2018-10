Naufrágio em Espinho. Dois pescadores indonésios entre as vítimas

Duas das vítimas do naufrágio desta segunda-feira ao largo de Espinho são pescadores indonésios e três pertencem à comunidade da Póvoa/Vila do Conde, incluindo o mestre Rafael Silva, único sobrevivente resgatado até ao momento.

A informação é avançada pelo capitão do porto da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, segundo o qual dois dos cinco pescadores que se encontravam na embarcação com 12 metros de comprimento são naturais da Indonésia.

Até ao momento, foi apenas resgatado com vida o mestre da embarcação, registada na Póvoa. Rafael Silva tem 52 anos e, segundo José Festas, da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar, foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria da Feira.

Permanece desconhecida a identidade da única vítima mortal já confirmada.

De acordo com a Marinha Portuguesa, o alerta para o naufrágio foi dado "esta manhã", relativamente a uma embarcação de pesca "que se encontrava a cerca de 10 milhas (cerca de 19 quilómetros) ao largo de Esmoriz", em Espinho, distrito de Aveiro.

Fonte da Polícia Marítima do Douro referiu que o alerta foi dado pelas 7h00, tendo um dos tripulantes da embarcação sido resgatado "com vida" pelas autoridades.

A mesma fonte indicou que as buscas estão a ser realizadas por embarcações e por um avião e um helicóptero da Força Aérea.

"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", revelou outra fonte da Polícia Marítima, adiantando que, para resgate dos tripulantes, "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".