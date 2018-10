Vila Real vai receber o FC Porto no seu estádio

Cristiano Moreira, vice-presidente do SC Vila Real, confirmou que a partida frente ao FC Porto a contar para a Taça de Portugal vai decorrer no Complexo Desportivo Monte da Forca, casa do SC Vila Real.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente do emblema transmontano confirmou a partida no próprio estádio: "É uma notícia que nos enche de orgulho, porque era um objetivo desta direção ter este jogo em Vila Real. É com muita alegria que confirmamos essa boa nova".

Assim sendo, Cristiano Moreira confirma que estão resolvidos todos os problemas de iluminação que colocaram em dúvida o local da partida:

"Todas essas dualidades que o estádio apresentava foram ultrapassadas. A transmissão televisiva e o jogo são duas certezas neste momento".

Sobre a partida própriamente dita, o vice-presidente do clube acredita que vai ser uma grande "festa" e mantém a esperança num bom resultado frente ao campeão nacional: "Vai ser um dia para mais tarde recordarmos e tudo faremos para ser um dia histórico para a cidade de Vila Real e para o Sport Clube Vila Real".

"A nível desportivo, temos confiança nas nossas capacidades. Sabemos que vamos enfrentar o campeão nacional, que nos vai colocar muitas dificuldades, mas na certeza que eles vão encarar este jogo com o máximo de seriedade, que nos dá ainda mais vontade de encarar este desafio na máxima seriedade. Enquanto a bola rolar, as hipóteses são iguais para ambos", rematou.