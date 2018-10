Ibrahimovic surpreende jovens resgatados na Tailândia. "São a melhor equipa do mundo"

Zlatan Ibrahimovic surpreendeu os jovens que foram resgatados depois de 18 dias presos dentro de uma gruta na Tailândia.

Os 12 jovens e o seu treinador deram a sua primeira entrevista desde que foram resgatados em julho, no programa de televisão "The Ellen DeGeneres Show", e foram surpreendidos por um dos seus ídolos, o avançado do LA Galaxy, Ibrahimovic.

Ao que inicialmente parecia uma entrevista normal, com os jovens a contar o seu testemunho dos momentos vividos na gruta, tomou um rumo diferente quando a anfitriã do programa questionou os jovens que queriam ser no futuro:

"Todos querem ter uma boa educação e ser jogadores de futebol profissionais para poder tomar conta da família", referiu a tradutora dos jovens.

Nesse momento, Zlatan entrou em cena, cumprimentou os jovens que idolatram o ponta-de-lança, sentou-se junto da "equipa" e elogiou a sua coragem: "Eu pensava que era corajoso, mas eles são muito mais".

"Mostraram verdadeiro espírito de equipa e fé. Isto sim é a melhor equipa do mundo", disse o avançado sueco, que ofereceu uma camisola a cada criança e também outros produtos do clube americano.