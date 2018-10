70 mil sem energia. EDP não consegue prever quando será reposto o abastecimento

Veja também:

Milhares ainda sem luz. Veja como a "Leslie" destruiu a rede elétrica

EDP declara “estado de emergência” para distrito de Coimbra



A EDP contabilizava, ao fim da manhã desta segunda-feira, cerca de 70 mil clientes sem abastecimento de energia elétrica, devido à passagem da tempestade Leslie, que derrubou centenas de antenas de alta e média tensão.

Fernanda Bonifácio, diretora de comunicação da EDP, fez o ponto de situação à Renascença.

“É necessário recuperar troços, não há previsibilidade de quando é que estas pessoas terão acesso a energia. Soure, Penacova, Mortágua, Mira, Mealhada… há vários concelhos que têm a rede parcialmente afetada”, explica a diretora de comunicação da empresa.

O distrito de Coimbra e a zona do Louriçal, em Pombal (Leiria), continuam a ser as zonas mais afetadas, havendo uma situação no município da Mealhada (Coimbra) que merece atenção.

“O levantamento dos estragos está próximo do fim. Estamos desde a noite de sábado em processo de recuperação”, diz Fernanda Bonifácio.

A EDP refere ainda que tem cerca de 750 operacionais em atividade, mais 250 do que no domingo à noite, e que “foram instalados 70 geradores de emergência e duas centrais móveis de geração para garantir o fornecimento de energia a consumos prioritários”, como lares e escolas.

A empresa acionou o estado de emergência perante a destruição da rede elétrica e admite pedir ajuda externa, para repor a normalidade.

Por agora, foram instaladas duas centrais moveis de geração, para abastecimento de consumos primários, como lares e escolas, e foram pedidos meios ao Exército. O pedido de ajuda internacional ainda vai ser avaliado.

“Ainda não pedimos ajuda internacional. Pedimos 15 geradores ao Exército, assim como meios humanos, e eles estão a mobilizar a logística. No final de cada dia iremos avaliar e a adição de meios será feita em função daquilo que forem as necessidades”, explica Fernanda Bonifácio.