Naufrágio em Espinho. Balanço aumenta para dois mortos, três desaparecidos e um resgatado com vida

A Autoridade Marítima atualizou, ao início desta tarde de segunda-feira, o balanço do naufrágio ao largo de Espinho, aumentando para dois o número de mortos. Mantêm-se os três desaparecidos e uma pessoa foi resgatada com vida.

A embarcação "Mestre Silva", com 12 metros e registada na Póvoa do Varzim, naufragou em Espinho com seis tripulantes. O incidente terá ocorrido por volta das 7h00.

As buscas estão a ser realizadas por embarcações e por um avião e um helicóptero da Força Aérea.

"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", revelou fonte da Polícia Marítima, adiantando que, para resgate dos tripulantes, "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".

A embarcação saiu para o mar na noite de domingo e pelas 9h00 desta segunda-feira a bóia do barco emitiu um sinal de alerta.





[notícia atualizada às 15h00]