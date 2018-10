Naufrágio ao largo de Espinho. Resgatado um pescador, mas ainda há desaparecidos

Uma embarcação de pesca está desaparecida no mar, ao largo de Espinho. Um dos tripulantes foi já resgatado pelas autoridades "com vida", disse a Polícia Marítima do Douro.

"Um dos tripulantes foi recolhido com vida de um naufrágio ao largo de Espinho [distrito de Aveiro]. As buscas estão a ser realizadas por embarcações, por um avião e um helicóptero da Força Aérea", afirmou a fonte da Polícia Marítima à agência Lusa.

A mesma fonte recusou indicar quantos tripulantes teria a "embarcação de pesca" denominada "Mestre Silva", da Póvoa de Varzim. No entanto, de acordo com o "Jornal de Notícias" (JN), que cita fonte da Capitania do Douro, a bordo estarão cinco tripulantes. O diário refere ainda a existência de vítimas mortais.

O incidente já foi confirmado à Renascença por fonte da Autoridade Marítima Nacional. Trata-se de um barco de 12 metros.

A embarcação saiu para a faina na noite de domingo e pelas 9h00 desta segunda-feira a bóia do barco emitiu um sinal de alerta.



"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", revelou outra fonte da Polícia Marítima, adiantando que, para resgate dos tripulantes, "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".

[notícia atualizada às 13h06]