​Musical assinala 175 anos do nascimento da Beata Maria Clara do Menino Jesus

“Clara, uma luz na noite” é o nome do espectáculo produzido pelo Grupo de Teatro Musical Religioso, que conta a história da fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição.

Mãe Clara, “como ela é mais conhecida, foi realmente uma luz na noite, no século 19, que foi um período muito difícil para a Igreja em Portugal. E foi, no meio das maiores dificuldades, que ela conseguiu dar início, juntamente com o padre Beirão, conseguiu implantar esta congregação que tem muitas obras espalhadas em mais de 15 países”, conta o autor e encenador desta peça, Tiago Sepúlveda, que pertence ao Grupo de Teatro Musical Religioso.

Estão previstas duas sessões para este domingo no Auditório da Boa Nova no Centro Paroquial do Estoril: às 16h00 e às 21h00.

O musical poderá ainda ser visto no Porto, no dia 21 de Outubro, na Casa Diocesana de Vilar.

Os bilhetes custam 12 euros. Há ainda os familiares que custam 10 euros. E há descontos para ordens religiosas, escuteiros e alunos que frequentam os colégios das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição.

Podem ser comprados nos locais habituais de venda ou no próprio dia do espectáculo.