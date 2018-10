"Hélder Costa aproveitou a oportunidade e vai continuar na convocatória", diz antigo treinador

Hélder Costa estreou-se no domingo, e logo com um golo, na selecção A de Portugal tem tudo para cimentar a sua posição no lote de eleitos do seleccionador Fernando Santos, segundo Hélder Cristóvão, que o treinou na equipa B do Benfica.

O atual jogador do Wolverhampton é um extremo que fez formação nos encarnados, mas que enquanto sénior foi emprestado ao Deportivo, ao Monaco e ao Wolverhampton, clube que, neste momento, já é o dono do seu passe.

Para Hélder Cristóvão, antigo internacional português, que está actualmente a trabalhar na Arábia Saudita, e que foi o treinador da equipa B do Benfica nas últimas cinco temporadas, Hélder Costa tem todas as condições para confirmar uma posição da selecção principal de Portugal:



"Quando os jogadores fazem toda a formação num clube, têm o desejo de chegar à equipa principal. Isso não aconteceu com o Hélder no Benfica, por várias razões, mas tem feito o caminho dele, é muito acarinhado no Wolverhampton, o clube é fantástico e ele já é preponderante na equipa".

"Está com uma mentalidade forte, aproveitou a oportunidade na seleção e vai estar, certamente, numa futura convocatória, depende do que ele fizer e do que outros jogadores fizerem, também", referiu em entrevista a Bola Branca.



Na seleção para ficar

Hélder Costa tem tido uma evolução natural, com Hélder Cristóvão a elogiar o facto de ter sido treinado por Leonardo Jardim, no Monaco, e de estar a ser dirigido por Nuno Espírito Santo no Wolverhampton:



"A evolução do Hélder Costa tem sido natural, tem feito um caminho ascendente e tem condições fantásticas para a posição que ocupa em campo. Fez-lhe bem ter passado pelo Monaco, onde foi treinado por Leonardo jardim e tem feito, agora, um trabalho fantástico com o Nuno. Nem sempre era muito constante nas suas ações mas está cada vez mais presente, mais preciso. É daqueles jogadores que nunca enganou, eu sabia que ele ia chegar lá", referiu.

Como jogador, Hélder Cristóvão chegou a ser capitão do Benfica. Como treinador passaram-lhe pelas mãos vários jogadores com os quais Luís Filipe Vieira conta para atingir um desejo já antigo e que foi reforçado no ultimo fim-de-semana, o de fazer dos encarnados campeões da europa.



"Há cinco anos que esse é o objetivo do presidente. Ambiciona ter uma equipa com mais jogadores da formação e isso já não é uma utopia, é uma realidade. Tem criado condições para mais jovens chegarem à primeira equipa. Com a qualidade que a formação do Benfica tem, é possível pensar nisso num futuro próximo", concluiu.

Atualmente, Hélder Cristóvão é diretor geral da formação do Al Nassr, da Arábia Sáudita.