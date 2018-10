Djokovic sobe ao segundo lugar e aproxima-se de Nadal na liderança

O tenista Novak Djokovic subiu, esta segunda-feira, ao segundo lugar do ranking mundial ATP e mantém o ataque cerrado a Rafael Nadal na liderança da hierarquia.

Depois de uma vitória no Masters de Xangai e a 18ª vitória consecutiva, o sérvio soma agora 7,445 pontos, apenas 215 pontos atrás do líder, Rafael Nadal.

O suíço Roger Federer desce assim ao terceiro posto do pódio, com 6,260 pontos.

O croata Borna Coric, finalista vencido em Xangai, subiu seis posições e assumiu a 13ª posição do ranking.

Já o número um português, João Sousa, caiu uma posição e ocupa agora o 44º lugar.



Pedro Sousa subiu quatro lugares, e ocupa agora a 140ª posição. Gastão Elias, que continua a cair a pique no ranking, desceu oito posições e está na 200ª posição. João Domingues também caiu 18 posições e segue em 251º da do ranking mundial ATP.

No ranking feminino, a romena Simona Halep continua líder, com quase mil pontos de vantagem para a segunda classificada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Angelique Kerber manteve o terceiro lugar. A única alteração no "top-10" foi a troca direta entre a checa Karolina Pliskova, que subiu ao quinto posto e substituiu a ucraniana Elina Svitolina.